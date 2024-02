Semifinali Coppa Italia: date e orari, il programma completo

Tutto pronto per le semifinali di Coppa Italia . Da una parte la sfida tra Atalanta e Fiorentina , dall'altra Juventus e Lazio si giocano un posto nella finale. La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle partite valide per il penultimo atto del trofeo.

Coppa Italia: date e orari delle semifinali

L'andata della doppia sfida tra Juventus e Lazio si giocherà martedì 2 aprile alle 21 all'Allianz Stadium. Il giorno dopo andrà in scena la prima gara dell'altra semifinale, sempre alle 21, all'Artemio Franchi. Per le gare di ritorno bisognerà aspettare il 23 aprile quando la squadra di Sarri ospiterà la Juventus all'Olimpico: fischio d'inizio alle 21. Mercoledì 24 alle 21 scenderanno in campo Atalanta e Fiorentina al Gewiss Stadium per chiudere i discorsi. La finale è in programma per il 15 maggio all'Olimpico di Roma.