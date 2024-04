Coppa Italia, i convocati di Allegri e Tudor per Juve-Lazio

A poche ore da Juventus-Lazio, semifinale d'andata di Coppa Italia, sia Massimiliano Allegri che Igor Tudor hanno comunicato la lista dei convocati per il match dell'Allianz Stadium. Tra i bianconeri si rivede Vlahovic dopo l'assenza in campionato per squalifica, mentre nei biancocelesti sono ancora out per infortunio Provedel, Lazzari e Provedel.