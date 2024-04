Juve, Gatti squalificato: salta il ritorno con la Lazio in Coppa Italia

Archiviate le due semifinali d'andata di Coppa Italia che hanno visto protagoniste Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta sono arrivate le decisioni del giudice sportivo Alessandro Zampone in vista delle gare di ritorno che sono in programma il 23 e il 24 aprile (Lazio-Juventus; Atalanta-Fiorentina).

Coppa Italia, le decisioni del giudice sportivo

Confermata la squalifica di Federico Gatti, che salterà la sfida di ritorno all'Olimpico. Il difensore era diffidato e ha ricevuto un cartellino giallo durante la sfida con la Lazio. Multa di 6.000 euro invece alla Fiorentina "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria", Gian Piero Gasperini, e per il lancio di un fumogeno. Ammenda di 5.000 euro anche all'Atalanta "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro offensivo nei confronti del Presidente e di un calciatore della squadra avversaria".