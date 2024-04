Lazio-Juve ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All.: Tudor

La probabile formazione di Allegri

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All.: Allegri

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Tiago Djalo, Alcaraz, Miretti, Nicolussi Caviglia, Weah, Iling-Junior, Yildiz, Milik.

Indisponibili: Kean, De Sciglio. Squalificati: Pogba, Fagioli, Gatti. Diffidati: Kostic, Locatelli, Weah.

Lazio-Juventus, la cronaca

Lazio e Juventus tornano a sfidarsi dopo la gara dell'andata, giocata allo Stadium e vinta dai bianconeri con il risultato di 2-0. Il successo maturato a Torino permette alla squadra di Allegri di avere un vantaggio significativo, ma la Lazio cercherà l'impresa, provando a ribaltare il risultato. Ai biancocelesti servirebbe vincere con almeno tre gol di scarto per evitare i tempi supplementari. In palio c'è la finalissima di Coppa Italia, in programma allo Stadio Olimpico il prossimo 15 maggio contro una tra Fiorentina e Atalanta.