Alex Sandro dorme su Castellanos, social della Juve furiosi: "Preghiamo"

Gogna social in tempo reale per Alex Sandro, indicato come il principale imputato per il gol della Lazio, che ha sbloccato la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus. Secondo i tifosi bianconeri, la dormita del difensore brasiliano è stata decisiva sul gol di testa segnato da Castellanos e la loro rabbia si è riversata "live" sui social.