Atalanta-Juve ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Atalanta-Juve, la cronaca

La Juventus punta la Coppa Italia per dare un senso ulteriore alla stagione. Grande attesa per la finalissima contro un'avversaria ancora coinvolta in tutte le competizioni. Per l'Atalanta, infatti, sta iniziando una settimana di fuoco tra campionato, la finale di Coppa Italia e, mercoledì, quella di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Sesta finale di Coppa Italia nella storia dell'Atalanta, che ha vinto il trofeo nel 1963 in finale contro il Torino. L'ultimo successo ottenuto dai nerazzurri nel 2011 con Colantuono: la vittoria del campionato di Serie B. Gasperini potrebbe diventare l'allenatore più "anziano" a vincere la Coppa Italia.