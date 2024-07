Pafundi: "Il mio obiettivo è tornare in nazionale maggiore"

Simone Pafundi non si pone limiti e si proietta con fiducia al futuro, in vista dell'attesissima sfida con la Spagna U19, prossimo avversario degli azzurrini di Bernardo Corradi . Il talento classe 2006, cresciuto tra le fila dell'Udinese, è ora in forza al Lugano, ma non ha nessuna intenzione di abbandonare il sogno di una nuova convocazione in nazionale maggiore. Spalletti lo osserva .

Italia U19, Pafundi: "Il mio sogno è tornare in nazionale maggiore"

Protagonista di una chiacchierata con il canale tematico della nazionale italiana di calcio, Vivo Azzurro TV, Simone Pafundi è tornato a parlare della sua avventura azzurra, tra presente e futuro: "L'esordio in nazionale maggiore è un ricordo ancora molto vivo nella mia mente, ma ero molto piccolo. Ora il mio sogno è tornare in nazionale maggiore e farlo in maniera più consapevole: sicuramente sono cresciuto, ho fatto un'esperienza importante fuori dall'Italia e sono pronto a giocarmi tutte le mie carte. I miei obiettivi? L'Azzurro per me vuol dire tanto. Ritrovarlo in una competizione così importante è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Non vedevo l'ora che arrivasse questo Europeo: era dalla qualificazione ottenuta a marzo che ci pensavo ogni giorno. Ora siamo qui, affronteremo una semifinale e vogliamo arrivare fino in fondo".