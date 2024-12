Milan-Sassuolo ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Torriani, Nava, Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez, Bartesaghi, Musah, Morata, Okfaor, Pulisic, Camarda.

Indisponibili: Florenzi, Bennacer, Jovic, Theo Hernandez, Maignan. Squalificati -. Diffidati -.

La probabile formazione di Grosso

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Missori, Odenthal, Muharemovic, Paz; Iannoni, Ghion, Caligara; Volpato, Mulattieri, Antiste. All. F. Grosso.

A disposizione: Moldovan, Miranda, Missori, Toljan, Boloca, Kumi, Obiang, Thorstvedt, Moro, Berardi, Laurienté, Pierini, Russo.

Indisponibili: Lovato, Doig, Lipani, Romagna. Squalificati -. Diffidati -.

Milan-Sassuolo, la cronaca

Dopo aver rifilato un secco 3-0 all'Empoli di D'Aversa, il Milan deve vincere per proseguire il suo percorso in Coppa Italia e centrare la terza vittoria consecutiva, tra Champions League e Serie A. Ad oggi, la competizione tricolore sembra essere l'unico trofeo realmente alla portata dei rossoneri, che hanno intenzione di arrivare in fondo. Sei gol realizzati nelle ultime due apparizioni, ma adesso tocca a Tammy Abraham guidare l'attacco di Fonseca, chiamato a sostituire Alvaro Morata nel ruolo di punto di riferimento avanzato. Diverse rotazioni anche in difesa, con Calabria e Terracciano che presidieranno le corsie esterne, mentre in mezzo al campo il manager portoghese difficilmente rinuncerà alla coppia Fofana-Reijnders. Sponda Sassuolo, non vuole essere una semplice comparsa la squadra di Fabio Grosso, che darà spazio a chi ha giocato meno, ma senza stravolgere l'undici che sta dominando il campionato cadetto. Berardi e Laurienté potrebbero riassaporare il palcoscenico di San Siro in corso d'opera. Sarà partita vera.