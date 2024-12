Bologna-Monza ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Il Monza di Alessandro Nesta fa visita al Bologna di Vincenzo Italiano in occasione della sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-25 . Luci ed ombre nei rispettivi percorsi in campionato, ecco perché il torneo tricolore può rappresentare una competizione importante per coloro che hanno collezionato un minutaggio non all'altezza delle aspettative. Chi avrà la meglio, ai quarti affronterà la vincente di Atalanta-Cesena.

Bologna-Monza, l'orario

Bologna-Monza andrà in scena oggi, martedì 3 dicembre, alle ore 18.30 allo stadio "Renato Dall'Ara".

Dove vedere Bologna-Monza in diretta tv

Bologna-Monza sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia Uno.

Dove vedere Bologna-Monza in streaming

Bologna-Monza sarà visibile live in streaming su Mediaset Infinity, che mette a disposizione gratuitamente gli eventi in palinsesto su Mediaset, sul portale mediasetinfinity.mediaset.it e sull'omonima applicazione mobile, accessibile su smartphone e tablet. Potrete seguire la partita di Coppa Italia in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Erlic, Casale, Lykogiannis; Pobega, Ferguson; Iling-Junior, Urbanski, Karlsson; Dallinga. All. V. Italiano.

A disposizione: Skorupski, Corazza, Beukema, De Silvestri, Lucumì, Miranda, Moro, Posch, Fabbian, Freuler, Odgaard, Castro, Orsolini, Ndoye.

Indisponibili: Aebischer, El Azzouzi, Cambiaghi. Squalificati -. Diffidati -.

La probabile formazione di Nesta

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; D'Ambrosio, Caldirola, Izzo; Birindelli, Sensi, Valoti, Martins; Ciurria, S. Vignato; Petagna. All. A. Nesta.

A disposizione: Turati, Mazza, Caprari, Djuric, Pedro Pereira, Forson, Pablo Marì, Maric, Bondo, Bianco, Carboni, Mota Carvalho, Postiglione, Colombo, Kyriakopoulos.

Indisponibili: Cragno, Gagliardini, Maldini, Pessina. Squalificati -. Diffidati -.

Bologna-Monza, la cronaca

Esordio in Coppa Italia per il Bologna di Vincenzo Italiano, che si è guadagnato l'accesso diretto agli ottavi di finale del torneo grazie al piazzamento messo a referto in Serie A nella passata stagione. Di fronte, un Monza che ha già eliminato Sudtirol, ai calci di rigore, e Brescia, battuto con il punteggio di 3-1 allo "U-Power Stadium". Prima sfida in trasferta in questa competizione per i brianzoli, che stanno faticando ad uscire dalle sabbie mobili della classifica in campionato. Gli emiliani, dal canto loro, avranno la possibilità di far rifiatare qualcuno e scoprire le reali potenzialità di giocatori importanti come Iling-Junior e Dallinga, che ad oggi rappresentano due oggetti misteriosi per il popolo rossoblù. In caso di parità al 90', ci saranno tempi supplementari ed eventuale lotteria dei rigori. Ai quarti, una tra Bologna e Monza è attesa dalla vincente di Atalanta-Cesena.