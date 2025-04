Coppa Italia, il Bologna travolge l'Empoli per 3-0: la finale è a un passo

EMPOLI - Il Bologna vince la sfida di andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli per tre a zero e ipoteca la finale di Roma. Al Castellani va in scena una sfida a senso unico, con la formazione felsinea che non lascia alcuna possibilità ai padroni di casa. La finale per i rossoblù, dopo il tre a zero di Empoli, è a un passo: a fine partita è festa grande sotto la curva dei tifosi bolognesi giunti in massa in Toscana per accompagnare la loro squadra del cuore.