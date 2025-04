Milan-Inter, un derby di 45 minuti

L'Inter non ha vinto nemmeno il quarto derby della stagione, il bilancio è sempre a favore del Milan (due vittorie e due pareggi), ma il quinto sarà per forza decisivo. E se per il 23 aprile Inzaghi riavrà Lautaro e Dumfries (e se farà giocare Mkhitaryan dall’inizio...) per Conceiçao sarà tutto più complicato.