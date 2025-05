Finale Coppa Italia, sarà Mariani l'arbitro di Milan-Bologna

La finale di Coppa Italia sarà diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. È ufficiale la designazione arbitrale per Milan-Bologna, ultimo atto della competizione tricolore. Seconda finale consecutiva per il fischietto romano, che l'anno scorso vestì i panni di quarto ufficiale in occasione di Atalanta-Juventus, sfida vinta di misura dalla squadra allenata da Massimiliano Allegri.