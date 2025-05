Coppa Italia, quanto guadagna il Bologna dalla vittoria: tutti gli incassi

La bellezza di un trofeo. Perché, come dice Antonio Conte, c'è chi la storia la scrive e chi la legge. Ma oltre ai giocatori sono al settimo cielo anche i contabili del Bologna visto che la Coppa Italia regala non solo un trofeo, che poco non è, ma anche soldi, parecchi soldi. Circa 20 milioni. Come? Per prima cosa va detto che, al momento, il Bologna è fuori dalla Champions in campionato ma, con il successo di oggi, va direttamente in Europa League. E questo porta già un minimo di 13,3 milioni di euro. Si tratta di circa 27 milioni in meno rispetto ai 40 milioni di partenza garantiti in questa stagione dalla Champions League. Mentre per la vittoria della Coppa Italia l'incasso è di circa 7,1 milioni. Totale, quindi, una ventina di milioni complessivi. Non saranno i milioni della coppa più prestigiosa, ma sono comunque soldi che fanno comodo alle casse del club. Trofeo sì, ma anche incassi. E tutti a casa felici e contenti.

