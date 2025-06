Coppa Italia, il tabellone completo e tutti gli accoppiamenti

A due mesi dal via del campionato di Serie A, la Lega Calcio ha reso noto ufficialmente il tabellone completo della nuova edizione della Coppa Italia Frecciarossa , che vedrà protagoniste le squadre di A e B, insieme alle quattro formazioni promosse dalla Serie C (Padova, Virtus Entella, Avellino e Pescara), alla squadra che ha portato a casa la Coppa Italia di Lega Pro (Rimini) e alle seconde classificate dei tre gironi di terza serie (Vicenza, Ternana e Audace Cerignola). Ufficiali anche gli accoppiamenti dei turni preliminari e dei trentaduesimi di finale, con date e orari delle partite già stabilite.

Coppa Italia, ecco il tabellone completo: tutti gli accoppiamenti

In Coppa Italia, sono ammesse direttamente agli ottavi di finale Bologna (detentrice del trofeo), Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Lazio, Fiorentina e Roma. A partire dai trentaduesimi, in virtù della classifica maturata nell'ultimo campionato di Serie A, sarà il Milan di Massimiliano Allegri, chiamato ad affrontare il Bari di Fabio Caserta. In caso di vittoria, i rossoneri potrebbero trovare la Lazio di Maurizio Sarri agli ottavi, nella parte di tabellone guidata proprio dal Bologna di Italiano. I rossoblù, dal canto loro, potrebbero pescare una tra Parma, Spezia e Sampdoria. Nell'altro ipotetico quarto di finale, nella stessa parte di tabellone, la Juve potrebbe affrontare l'Atalanta, con i bianconeri che agli ottavi si potrebbero trovare di fronte Udinese o Cremonese. Dall'altra parte, invece, possibile quarto tra Inter e Roma, mentre il Napoli campione d'Italia potrebbe arrivare a sfidare la Fiorentina nel medesimo turno.

Questi gli accoppiamenti dei turni preliminari e dei trentaduesimi in programma il 9 e 10 agosto e dal 15 al 18 agosto: