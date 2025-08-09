Coppa Italia al via: si parte con i preliminari, Milan in campo già ad agosto

Si scaldano i motori, il calcio “vero”, dopo la ripresa estiva e le amichevoli, è pronto a cominciare. In attesa del via ai campionati, i primi assaggi arrivano dalla Coppa Italia, che prende ufficialmente il via tra questa sera e domani con i turni preliminari. Questa sera in campo Virtus Entella e Ternana, mentre è più corposa la giornata di domani. In scena, infatti, il derby veneto tra Padova e Vicenza e il match tutto in salsa adriatica tra Rimini e Pescara,