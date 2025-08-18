Si è chiuso il quadro dei trentaduesimi di Coppa Italia con quattro partite andate in scena oggi, lunedì 18 agosto: l' Udinese supera 2-0 la Carrarese in Friuli (ai sedicesimi se la vedrà con il Palermo ), mentre il Torino di Baroni vince di misura contro il Modena grazie alla rete di Vlasic e affronterà il Pisa nel prossimo turno.

Coppa Italia, si chiudono i trentaduesimi di finale

Il Verona, invece, batte soltanto ai rigori l'Audace Cerignola: nei novanta minuti Bradaric porta in vantaggio i gialloblù, che però si fanno recuperare in pieno recupero da Maza, che beffa un impreciso Montipò. Nella lotteria dal dischetto il portere dell'Hellas si rifà parando un rigore a Faggiola, con Serdar che segna il rigore qualificazione: ai sedicesimi sarà derby contro il Venezia. Stesso epilogo nel match tutto ligure tra Spezia e Sampdoria: 1-1 nei tempi regolamentari, con i tiri dal dischetto che premiano gli spezzini, che andranno a giocare a Parma.