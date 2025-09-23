Dove vedere Cagliari-Frosinone in tv? Mediaset o Rai, l'orario della partita di Coppa Italia

Al via i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il turno si apre a Cagliari, con la squadra di Pisacane che, dopo due vittorie consecutive in Serie A, vogliono ottenere anche il passaggio del turno. Davanti il Frosinone di Alvini, ancora imbattuto in B con due successi e due sconfitte. In palio la sfida al Napoli agli ottavi di finale.
Cagliari-Frosinone, l'orario
Cagliari-Frosinone si disputerà oggi, martedì 23 settembre, alle ore 17 all'Unipol Domus di Cagliari.
Dove vedere Cagliari-Frosinone in diretta tv
Cagliari-Frosinone sarà trasmessa in diretta in esclusiva in chiaro su Canale 20 di Mediaset.
Cagliari-Frosinone, dove vederla in streaming
Streaming attivo su Mediaset Infinity. Per accedere al sito è necessaria la registrazione. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Pisacane e Alvini
CAGLIARI (4-3-1-2): Cocci; Di Pardo, Zappa, Ze Pedro, Idrissi; Adopo, Mazzitelli, Liteta; Gaetano; Borrelli, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Caprile, Sarno, Palestra, Luperto, Deiola, Rodriguez, Prati, Felici, Belotti, Rog, Cavuoti, Pavoletti, Franke, Grandu, Esposito.
Indisponibili: Radunovic, Mina, Obert, Pintus, Folorunsho, Luvumbo. Squalificati: Okoye. Diffidati: -.
FROSINONE (4-2-3-1): Pisseri; Oyono, Gelli, Cittadini, Bracaglia; Ndow, Cichella; Raychev, Grosso, Masciangelo; Colley. Allenatore: Alvini.
