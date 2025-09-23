Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Cagliari-Frosinone in tv? Mediaset o Rai, l'orario della partita di Coppa Italia

Tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida dei sedicesimi di finale. In palio il confronto con il Napoli. Le possibili scelte di Piscane e Alvini
Dove vedere Cagliari-Frosinone in tv? Mediaset o Rai, l'orario della partita di Coppa Italia

Al via i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il turno si apre a Cagliari, con la squadra di Pisacane che, dopo due vittorie consecutive in Serie A, vogliono ottenere anche il passaggio del turno. Davanti il Frosinone di Alvini, ancora imbattuto in B con due successi e due sconfitte. In palio la sfida al Napoli agli ottavi di finale.

Cagliari-Frosinone, l'orario

Cagliari-Frosinone si disputerà oggi, martedì 23 settembre, alle ore 17 all'Unipol Domus di Cagliari.

Dove vedere Cagliari-Frosinone in diretta tv

Cagliari-Frosinone sarà trasmessa in diretta in esclusiva in chiaro su Canale 20 di Mediaset.

Cagliari-Frosinone, dove vederla in streaming

Streaming attivo su Mediaset Infinity. Per accedere al sito è necessaria la registrazione. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Pisacane e Alvini

CAGLIARI (4-3-1-2): Cocci; Di Pardo, Zappa, Ze Pedro, Idrissi; Adopo, Mazzitelli, Liteta; Gaetano; Borrelli, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.

A disposizione: Caprile, Sarno, Palestra, Luperto, Deiola, Rodriguez, Prati, Felici, Belotti, Rog, Cavuoti, Pavoletti, Franke, Grandu, Esposito.

Indisponibili: Radunovic, Mina, Obert, Pintus, Folorunsho, Luvumbo. Squalificati: Okoye. Diffidati: -.

FROSINONE (4-2-3-1): Pisseri; Oyono, Gelli, Cittadini, Bracaglia; Ndow, Cichella; Raychev, Grosso, Masciangelo; Colley. Allenatore: Alvini.

A disposizione: Lolic, Palmisani, Calvani, Obleac, Oyono A., Calò, Kvernadze, Koutsoupias, Vergani, Toci, Cichero, Dixon.
Indisponibili: Sherri, Gori, Biraschi, Corrad, Barcella, Gelli F.. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

