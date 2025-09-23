Coppa Italia, poker Cagliari al Frosinone: Pisacane agli ottavi, sfiderà il Napoli

CAGLIARI - Il Cagliari di Pisacane supera l'ostacolo Frosinone e vola agli ottavi di Coppa Italia . All'Unipol Domus finisce 4-1 per i rossoblù, che dopo aver chiuso in parità il primo tempo hanno dilagato nella ripresa, con cambi decisivi come quello di Felici (gol e assist). Di Gaetano , Borrelli e Cavuoti le altre reti, ai ciociari non basta Vergani . Ora agli ottavi ci sarà la sfida contro il Napoli di Conte .

Cagliari-Frosinone 4-1: cronaca, tabellino e statistiche

Gaetano sblocca, Vergani risponde

Primo tempo divertente alla 'Unipol Domus' dove i padroni di casa sbloccano il risultato al 2' su calcio di rigore: Borrelli entra in area e viene messo giù da Cittadini. Dagli undici metri si presenta Gaetano che batte Pisseri e porta in vantaggio i rossoblù. Il Frosinone non accusa il colpo, carica a testa bassa e sfiora il pareggio al 14' con Masciangelo, il cui colpo di testa - su traversone dalla destra di Kvernadze - termina a lato di poco. Passano due minuti e i giallazzurri sfiorano ancora il gol con il 22enne georgiano: il pallonetto dell'ex Dinamo Batumi non centra di poco lo specchio della porta. Scampato il pericolo, il Cagliari va vicino al 2-0 prima con Kilicsoy al 21' (provvidenziale la chiusura di Bracaglia) e poi ancora con Gaetano al 26' (l'ex Napoli non sfrutta un rigore in movimento). Sospiro di sollievo per il Frosinone che, al 36', trova a sorpresa il gol del pareggio con il colpo di testa di Vergani sugli sviluppi di un corner. La formazione di Alvini si trasforma e al tramonto della prima frazione va addirittura vicina alla rete del 2-1: al 41' la conclusione dalla distanza di Gelli si stampa sulla traversa per poi spegnersi sul fondo. Nel recupero Zappa alza bandiera bianca per infortunio e Pisacane è costretto al cambio prima di rientrare negli spogliatoi: al suo posto entra Di Pardo,

Felici decisivo, il Cagliari dilaga

Si torna in campo con altri due cambi per Pisacane, che mette dentro Felici e Deiola al posto di Rog e Kilicsoy. Le sostituzioni fanno bene ai rossoblù, che dopo pochi minuti sfiorano il nuovo vantaggio con Borrelli (palla fuori a pochi passi dalla porta) e proprio Felici, sul quale Pisseri è costretto a superarsi. Il Cagliari continua a spingere e il pressing prolungato viene ripagato con il gol del nuovo vantaggio: al 68' segna Borrelli, facendosi così perdonare per l'errore precedente. L'assist è di Felici, che sfreccia sulla corsia di sinistra entrando poi in area, confermando la mossa azzeccata di Pisacane al rientro in campo. Il gol manda in confusione il Frosinone, con i sardi che prendono pieno controllo della partita. All'80' Felici si conferma ancora decisivo, trovando il tris su assist di Idrissi. Un ingresso da sogno per l'attaccante rossoblù. I ciociari escono completamente dalla partita, mentre il Cagliari ne approfitta e trova addirittura il poker con Cavuoti, dopo un triangolo con Esposito. Il finale è pura formalità: il Cagliari di Pisacane vola agli ottavi.