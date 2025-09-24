Dove vedere Parma-Spezia in tv? Mediaset o Rai, orario

Parma-Spezia, l'orario

Parma-Spezia si disputerà oggi, mercoledì 24 settembre, alle ore 17 allo stadio "Ennio Tardini".

Dove vedere Parma-Spezia in diretta tv

Parma-Spezia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre.

Parma-Spezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Mediaset Infinity. L'omonima applicazione mobile, disponibile su App Store e Play Store, è scaricabile e accessibile gratuitamente attraverso pochi semplici passaggi. Una volta all'interno della piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi live la sfida di Coppa Italia. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.