Dove vedere Parma-Spezia in tv? Mediaset o Rai, orario

Allo stadio "Ennio Tardini" di Parma la squadra di Carlos Cuesta ospita lo Spezia di Luca D'Angelo, in occasione della sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2025/26. Inizio di stagione complicato per ambo le squadre, seppur in categorie differenti, come testimoniano i soli due punti conquistati nelle prime quattro partite giocate. La competizione tricolore può essere il palcoscenico giusto per rilanciarsi.
Parma-Spezia, l'orario
Parma-Spezia si disputerà oggi, mercoledì 24 settembre, alle ore 17 allo stadio "Ennio Tardini".
Dove vedere Parma-Spezia in diretta tv
Parma-Spezia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre.
Parma-Spezia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Mediaset Infinity. L'omonima applicazione mobile, disponibile su App Store e Play Store, è scaricabile e accessibile gratuitamente attraverso pochi semplici passaggi. Una volta all'interno della piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi live la sfida di Coppa Italia. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Cuesta e D'Angelo
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Estevez, Ordonez, Lovik; Djuric, Benedyczak. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Circati, Valeri, Keita, Sorensen, Trabucchi, Plicco, Pellegrino, Almqvist, Begic, Cutrone, Oristanio.
Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Valenti, Hernani. Squalificati: -. Diffidati: -.
SPEZIA (3-5-2): Sarr; Onofri, Cistana, Mateju; Vignali, Comotto, Zurkowski, Kouda, Beruatto; Lapadula, V. Vlahovic. Allenatore: D'Angelo.
A disposizione: Loria, Mascardi, Wisniewski, Hristov, Aurelio, Candela, Nagy, Jack, Cassata, S. Esposito, Di Serio, Artistico, Soleri.
Indisponibili: Bandinelli, Candelari. Squalificati: -. Diffidati: -.
