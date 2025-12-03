Moviola Juve-Udinese: non c'è errore sul fuorigioco di David, c'è una spiegazione per la scelta

Juve-Udinese

Forneau: 6

Se l’interpretazione di Fourneau sulla posizione di David in occasione dell’1-0 della Juventus è ineccepibile — l’attaccante era sì in fuorigioco geografico, ma non punibile perché non coinvolto in quella prima fase dell’azione — più discussa è invece la rete annullata allo stesso David. L'impressione, immediata, è che ci sia stato un errore nel considerare Bertola e non Palma come penultimo difendente, ma è la prospettiva ad ingannare e la scelta arbitrale è corretta.