Moviola Juve-Udinese: non c'è errore sul fuorigioco di David, c'è una spiegazione per la scelta
Juve-Udinese
Forneau: 6
Se l’interpretazione di Fourneau sulla posizione di David in occasione dell’1-0 della Juventus è ineccepibile — l’attaccante era sì in fuorigioco geografico, ma non punibile perché non coinvolto in quella prima fase dell’azione — più discussa è invece la rete annullata allo stesso David. L'impressione, immediata, è che ci sia stato un errore nel considerare Bertola e non Palma come penultimo difendente, ma è la prospettiva ad ingannare e la scelta arbitrale è corretta.
Il rigore per la Juve
Nessun dubbio, invece, sul richiamo all'On Field Review al 22' del secondo tempo. È evidente il fallo di Palma su Cabal nell'area dell'Udinese. C'è un chiaro pestone in netto ritardo. Fourneau se ne ravvede davanti al monitor. Certo, avrebbe potuto sanzionarlo subito in campo, ma al termine della revisione prende la decisione corretta assegnando il calcio di rigore e ammonendo il difendente per imprudenza. Resta quello l'unico provvedimento disciplinare della gara.
VAR: Giua 6,5
Ha il suo bel da fare. È attento, anche se la situazione non era complicata, a vedere il fallo da rigore di Palma a metà della ripresa e fa bene a richiamare l'arbitro. Poi deve revisionare diverse posizioni di fuorigioco, anche quella che ha portato al discusso annullamento del gol di David.