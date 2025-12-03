Coppa Italia, Inter-Venezia: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai
Luci a San Siro per l'esordio in Coppa Italia dell'Inter di Cristian Chivu, che ospita il Venezia di Giovanni Stroppa in occasione della sfida valida per gli ottavi di finale della competizione tricolore. Nerazzurri reduci dalla vittoria esterna di Pisa, che ha restituito fiducia e serenità all'ambiente dopo il doppio ko con Milan e Atletico Madrid. Chi la spunterà oggi, avrà l'opportunità di affrontare ai quarti la vincente di Roma-Torino.
Inter-Venezia, l'orario della partita di Coppa Italia
Inter-Venezia andrà in scena oggi, mercoledì 3 dicembre, alle ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.
Dove vedere Inter-Venezia in diretta tv
La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset: Inter-Venezia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1.
Coppa Italia, dove vedere Inter-Venezia in streaming
Inter-Venezia sarà visibile live in streaming su Mediaset Infinity, tramite l'omonima applicazione mobile e il browser, e sul sito sportmediaset.it, sempre a titolo gratuito. Potrete seguire la partita di Coppa Italia in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Chivu e Stroppa
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Diouf, Cocchi; M. Thuram, F. P. Esposito. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Sommer, Taho, Akanji, Acerbi, Bastoni, Maye, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Sucic, L. Martinez, Bonny.
Indisponibili: Palacios, Darmian, Di Gennaro, Dumfries. Squalificati: -. Diffidati: -.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Korac, Sidibé, Venturi; Compagnon, Lella, Bohinen, Duncan, Haps; Fila, Adorante. Allenatore: Stroppa.
A disposizione: Grandi, Minelli, Schingtienne, Svoboda, Sagrado, Hainaut, Bjarkason, Busio, Doumbia, Kike Perez, Casas, El Haddad.
Indisponibili: Franjic, Yeboah, Pietrelli, Plizzari, Sverko. Squalificati: -. Diffidati: -.
