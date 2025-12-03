Coppa Italia, Inter-Venezia: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai

Luci a San Siro per l'esordio in Coppa Italia dell'Inter di Cristian Chivu, che ospita il Venezia di Giovanni Stroppa in occasione della sfida valida per gli ottavi di finale della competizione tricolore. Nerazzurri reduci dalla vittoria esterna di Pisa, che ha restituito fiducia e serenità all'ambiente dopo il doppio ko con Milan e Atletico Madrid. Chi la spunterà oggi, avrà l'opportunità di affrontare ai quarti la vincente di Roma-Torino.