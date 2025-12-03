Coppa Italia, Atalanta-Genoa: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai
Il Genoa di Daniele De Rossi fa visita all'Atalanta di Raffaele Palladino in occasione della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A Bergamo in palio il pass per i quarti della competizione tricolore, dove una delle due squadre avrà l'opportunità di affrontare la Juventus di Luciano Spalletti, che ieri ha eliminato l'Udinese di Kosta Runjaic.
Atalanta-Genoa, l'orario della partita di Coppa Italia
Atalanta-Genoa si giocherà oggi, mercoledì 3 dicembre, alle ore 15 alla "New Balance Arena" di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Genoa in diretta tv
Atalanta-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1, come il resto delle partite di Coppa Italia in programma nella giornata odierna.
Coppa Italia, dove vedere Atalanta-Genoa in streaming
Servizio streaming attivo su Mediaset Infinity, tramite l'omonima app e il browser, e sul portale sportmediaset.it, sempre a titolo gratuito. Potrete seguire la partita di Coppa Italia in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Palladino e De Rossi
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Maldini; Krstovic. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Kolasinac, Bernasconi, Zappacosta, Musah, Ederson, Brescianini, Sulemana, Scamacca, Lookman, De Ketelaere.
Indisponibili: Scalvini, Bekker. Squalificati: -. Diffidati: -.
GENOA (4-4-2): Sommariva; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Thorsby, Masini, Stanciu, Ellertsson; Ekhator, V. Carboni. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Leali, Siegrist, Marcandalli, Otoa, Cuenca, Onana, Frendrup, Messias, Venturino, Colombo, Vitinha, Ekuban, Fini.
Indisponibili: Cornet, Gronbaek, Malinovskyi, Sabelli. Squalificati: -. Diffidati: -.
