Pokerissimo dell'Inter in Coppa Italia: il Venezia affondato anche da Diouf
Vittoria netta dell'Inter contro il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia. A San Siro i nerazzurri si impongono per 5-1 senza particolari problemi. Il match parte su ritmi decisamente blandi, poi la squadra di Chivu mette il piede sull'acceleratore all'improvviso: con un bell'inserimento su assist di Frattesi, Diouf (18') trova il suo primo gol italiano.
Inter, pokerissimo al Venezia in Coppa Italia
Passano appena due minuti e Pio Esposito (20') batte ancora il portiere Grassi con un bel tiro di destro, togliendosi finalmente la soddisfazione di segnare al Meazza con la maglia del club milanese. E per l'Inter le belle notizie non finiscono qui: torna a segnare anche Thuram (34', 51') con una doppietta. L'attaccante francese non timbrava il cartellino da più di due mesi. Alla festa del gol si aggiunge anche Bonny (76').
Ai quarti una tra Roma-Torino
L'unico neo del match è la porta non-inviolata di Martinez: il Venezia di Stroppa, infatti, riesce a segnare il gol della bandiera con Sagrado (66'), aiutato da una deviazione, nel secondo tempo. Ora i nerazzurri nei quarti di finale incontreranno la vincente di Roma-Torino.