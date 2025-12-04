Lazio, dopo i torti ecco la mossa dell'Olimpico: passaparola social per infastidire il Milan

Con il Lecce è stata una partita contro l’assolutismo di Lotito, l’ennesimo processo al presidente, con fine liberatorio. Con il Milan sarà una partita contro le ingiustizie arbitrali e i poteri forti, per fare rumore dopo i fatti di San Siro. L’Olimpico si svuota e si riempie come nessun altro stadio, sull’onda delle contestazioni, delle rivoluzioni. Lotito da 21 anni e mezzo divarica la forbice tra presenti e assenti, periodicamente porta alla tracimazione del rancore. I casi arbitri e Var da tempo esasperano lo sdegno dei laziali, si sentono incessantemente ingannati. Due fronti diversi, si attraggono fra loro in questo momento storico. Così dall’Olimpico gelido di dieci giorni fa si passerà all’Olimpico bollente di stasera. Sui social è nato un passaparola: «Alla Lazio ci pensano i laziali», il motto scelto per l’occasione invocando un Olimpico adatto all’accoglienza del Diavolo rossonero, chiedendo ai 40.000 presenti di creare un tifo rumoroso, assordante, stordente.

Il significato

C’è di più del senso di una partita, per quanto sia un ottavo di finale di Coppa Italia e pesi come scorciatoia per l’Europa, nell’appuntamento di stasera. C’è il desiderio di tornare a tifare per la Lazio. C’è la voglia di reagire al rigore-non rigore di San Siro, a quel folle finale, al pasticcio combinato dal Var Di Paolo e dall’arbitro Collu. Sarri, per evitare che la squadra cada nella trappola del nervosismo, ha ordinato di «azzerare» il malumore. «Noi dobbiamo giocare per i nostri obiettivi, di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa», le parole del tecnico di martedì. Ai suoi chiede di giocare con il diavolo in corpo, ma con la testa fredda. L’Olimpico di nuovo caldo e da clima infernale può essergli d’aiuto. I laziali torneranno fortissimamente ai loro posti. Fino a ieri sera la società aveva venduto 11.800 biglietti (3.600 ai tifosi rossoneri), s’aggiungono ai 29.918 abbonati laziali, nel pacchetto campionato era compresa la prima partita casalinga di Coppa Italia. Il totale supera i 40.000 spettatori (41.718).

La seconda apparizione di Flaminia

Lazio-Milan appartiene alla categoria delle partite più calde, quelle che non si possono perdere, quelle in cui squadra e tifosi le vivono insieme. Ancora di più stasera, seconda apparizione dell’aquila Flaminia dopo la presentazione con il Lecce, il mito biancoceleste avrà un significato profondo. Non è pronta per volare, è necessario un altro mese di allenamenti e voli di prova all’Olimpico prima di replicare lo show di Olympia. La sua presenza è la continuazione di una storia interrotta. Quel volo, che si compia o no, simboleggia la filosofia della libertà e della fierezza, il desiderio di riscatto e vittoria del popolo della Lazio.