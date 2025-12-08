Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
Coppa Italia, l'Inter potrebbe non giocare in casa i quarti: perché e dove potrebbe affrontare Roma o Torino

Due possibili date per la disputa della gara in programma in casa dei nerazurri, che dovrebbero essere costretti a "traslocare" momentaneamente
Tagscoppa italiaInterRoma

Roma-Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è in programma il prossimo martedì 13 gennaio: chi vince affronterà l'Inter nei quarti. I nerazzurri hanno eliminato il Venezia (5-1). Con ogni probabilità la partita che metterà in palio l'accesso diretto alla semifinale non verrà disputata a San Siro. Le Olimpiadi invernali "rischiano", infatti, di far cambiare la sede della partita con rotta sull'U-Power Stadium di Monza.

Inter-Roma o Inter-Torino, due date per la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia

Sono due le date a disposizione per l'organizzazione della partita: il prossimo 4 o 11 febbraio. Entrambe le date sono nel pieno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Una sovrapposizione che sembra non lasciar spazio circa l'indisponibilità del Meazza per la disputa del match nello stadio dell'Inter. Gli uomini di Chivu giocheranno il match in casa in virtù del miglior piazzamento in campionato, rispetto a Roma e Torino, nella scorsa stagione. 

