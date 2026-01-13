Dove vedere Roma-Torino di Coppa Italia in tv? Dazn o Mediaset, orario

Roma-Torino, l'orario

Roma-Torino si disputerà oggi, mercoledì 13 gennaio, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Torino in diretta tv

Roma-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Mediaset, sul canale Italia Uno.

Roma-Torino, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su Mediaset Infinity. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login. Potrete seguire la webcronaca testuale di Roma-Torino in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.