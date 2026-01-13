Dove vedere Roma-Torino di Coppa Italia in tv? Dazn o Mediaset, orario
La Roma di Gasperini ospita il Torino di Baroni per gli ottavi di finale di Coppa Italia: la vincente affronterà l'Inter nei quarti della competizione.
Roma-Torino, l'orario
Roma-Torino si disputerà oggi, mercoledì 13 gennaio, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Roma-Torino in diretta tv
Roma-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Mediaset, sul canale Italia Uno.
Roma-Torino, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su Mediaset Infinity. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login. Potrete seguire la webcronaca testuale di Roma-Torino in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All.: Gasperini
A disposizione: 32 Vasquez, 24 Ziolkowski, 2 Rensch, 77 Lulli, 76 Mirra, 12 Tsimikas, 3 Angeliño, 17 Koné , 68 Arena, 31 Bailey.
Indisponibili: Ferguson, El Aynaoui, Pellegrini, Baldanzi, Dovbyk, Gollini
Squalificati: Mancini Diffidati: -
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Dembélé, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams. All.: Baroni
A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 25 Nkounkou, 44 Ismajli, 34 Biraghi, 32 Asllani, 66 Gineitis, 14 Anjorin, 92 Njie, 7 Aboukhlal, 26 Ngonge, 91 Zapata
Indisponibili: Schuurs, Masina, Ilic, Pedersen
Squalificati: - Diffidati: -
La Roma di Gasperini ospita il Torino di Baroni per gli ottavi di finale di Coppa Italia: la vincente affronterà l'Inter nei quarti della competizione.
Roma-Torino, l'orario
Roma-Torino si disputerà oggi, mercoledì 13 gennaio, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Roma-Torino in diretta tv
Roma-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Mediaset, sul canale Italia Uno.
Roma-Torino, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su Mediaset Infinity. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login. Potrete seguire la webcronaca testuale di Roma-Torino in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.