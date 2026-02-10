Dove vedere Napoli-Como di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario
Il Como di Cesc Fabregas fa visita al Napoli di Antonio Conte in occasione della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Contro i lariani, Hojlund e compagni si giocano il pass per le semifinali del torneo tricolore: ad attendere la vincente del confronto odierno c'è l'Inter di Cristian Chivu, che ha eliminato il Torino di Marco Baroni.
Napoli-Como, l'orario
Napoli-Como andrà in scena oggi, martedì 10 febbraio, alle ore 21 allo stadio "Diego Armando Maradona".
Dove vedere Napoli-Como in diretta tv
Napoli-Como sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1.
Napoli-Como, dove vedere in streaming i quarti di Coppa Italia
Servizio streaming attivo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. Avrete la possibilità di scaricare gratuitamente l'applicazione di riferimento tramite Play Store e App Store, per poi effettuare l'accesso su smartphone e tablet senza necessità di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Potrete seguire i quarti di finale di Coppa Italia in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Conte e Fabregas
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Vergara, Giovane; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: 1 Meret, 14 Contini, 3 Gutierrez, 4 Buongiorno, 9 Lukaku, 21 Politano, 27 Alisson Santos, 37 Spinaz z ola, 95 Prisco, 98 De Chiara.
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, McTominay, Neres. Squalificati: -. Diffidati: -.
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; J. Rodriguez, N. Paz, Baturina; Morata. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Cavlina, 2 Kempf, 6 Caqueret, 8 Sergi Roberto, 11 Douvikas, 18 Alberto Moreno, 19 Kuhn, 28 Smolcic, 42 Addai, 77 Van der Brempt.
Indisponibili: Diao, Goldaniga. Squalificati: -. Diffidati: -.
Il Como di Cesc Fabregas fa visita al Napoli di Antonio Conte in occasione della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Contro i lariani, Hojlund e compagni si giocano il pass per le semifinali del torneo tricolore: ad attendere la vincente del confronto odierno c'è l'Inter di Cristian Chivu, che ha eliminato il Torino di Marco Baroni.
Napoli-Como, l'orario
Napoli-Como andrà in scena oggi, martedì 10 febbraio, alle ore 21 allo stadio "Diego Armando Maradona".
Dove vedere Napoli-Como in diretta tv
Napoli-Como sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1.
Napoli-Como, dove vedere in streaming i quarti di Coppa Italia
Servizio streaming attivo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. Avrete la possibilità di scaricare gratuitamente l'applicazione di riferimento tramite Play Store e App Store, per poi effettuare l'accesso su smartphone e tablet senza necessità di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Potrete seguire i quarti di finale di Coppa Italia in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.