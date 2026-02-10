Dove vedere Napoli-Como di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario

Il Como di Cesc Fabregas fa visita al Napoli di Antonio Conte in occasione della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia . Contro i lariani, Hojlund e compagni si giocano il pass per le semifinali del torneo tricolore: ad attendere la vincente del confronto odierno c'è l' Inter di Cristian Chivu , che ha eliminato il Torino di Marco Baroni.

Napoli-Como, l'orario

Napoli-Como andrà in scena oggi, martedì 10 febbraio, alle ore 21 allo stadio "Diego Armando Maradona".

Dove vedere Napoli-Como in diretta tv

Napoli-Como sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1.

Napoli-Como, dove vedere in streaming i quarti di Coppa Italia

Servizio streaming attivo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. Avrete la possibilità di scaricare gratuitamente l'applicazione di riferimento tramite Play Store e App Store, per poi effettuare l'accesso su smartphone e tablet senza necessità di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Potrete seguire i quarti di finale di Coppa Italia in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.