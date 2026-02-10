Conte furioso con l'arbitro Manganiello durante Napoli-Como: cosa è successo

Hojlund raccoglie la sfera al limite dell'area di rigore lariana, se la allunga e viene steso dall'intervento in ritardo di Ramon. Per l'arbitro Manganiello è fallo, ma non chiara occasione da gol. Solo cartellino giallo per il difensore spagnolo. Check del Var, decisione confermata. Da lì, la furia di Antonio Conte nei confronti del direttore di gara: "Non l'ha dato! Ma almeno vai a vedere, no? Testa di c***o... Ma almeno vai a vedere, no? C***o! Almeno la va a vedere, poi se non c'è non è rosso. Ma che c***o! Al Var questo qui lo controlla e poi chiama... Manganiello a due metri stanno!", ha urlato il tecnico del Napoli, rivolgendosi a Manganiello mentre era inquadrato dalle telecamere Mediaset. Al manager salentino non è andato giù il mancato on field review, con il Como che avrebbe potuto giocare più di un tempo in inferiorità numerica. Nella ripresa, sempre Ramon è andato ad un passo dalla doppia ammonizione, stendendo ancora una volta Hojlund al limite dell'area di rigore di Butez. E anche in questo caso, Conte non ha avuto dubbi: "Deve ammonire, è giallo!", ha tuonato. Poi, l'immediata sostituzione di Fabregas, per evitare guai peggiori.