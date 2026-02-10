Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 10 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Furia Conte, la frase urlata all’arbitro dopo il mancato rosso al Como: il tecnico del Napoli perde le staffe

L'allenatore dei partenopei ha reagito così dopo il fischio di Manganiello, che non ha preso in considerazione la chiara occasione da gol sul contatto Hojlund-Ramon
3 min
TagsConteNapoli-Comocoppa italia

Napoli eliminato dalla Coppa Italia, ma nell'arco dei 90 minuti del "Maradona" non sono certo mancate le proteste di Antonio Conte per alcune decisioni dell'arbitro Manganiello. Dalla concessione del rigore in favore del Como alla presunta chiara occasione da rete fermata da Ramon, andato a contrasto con Rasmus Hojlund, fino al mancato secondo giallo per lo stesso numero 14 di Fabregas.

Conte furioso con l'arbitro Manganiello durante Napoli-Como: cosa è successo

Hojlund raccoglie la sfera al limite dell'area di rigore lariana, se la allunga e viene steso dall'intervento in ritardo di Ramon. Per l'arbitro Manganiello è fallo, ma non chiara occasione da gol. Solo cartellino giallo per il difensore spagnolo. Check del Var, decisione confermata. Da lì, la furia di Antonio Conte nei confronti del direttore di gara: "Non l'ha dato! Ma almeno vai a vedere, no? Testa di c***o... Ma almeno vai a vedere, no? C***o! Almeno la va a vedere, poi se non c'è non è rosso. Ma che c***o! Al Var questo qui lo controlla e poi chiama... Manganiello a due metri stanno!", ha urlato il tecnico del Napoli, rivolgendosi a Manganiello mentre era inquadrato dalle telecamere Mediaset. Al manager salentino non è andato giù il mancato on field review, con il Como che avrebbe potuto giocare più di un tempo in inferiorità numerica. Nella ripresa, sempre Ramon è andato ad un passo dalla doppia ammonizione, stendendo ancora una volta Hojlund al limite dell'area di rigore di Butez. E anche in questo caso, Conte non ha avuto dubbi: "Deve ammonire, è giallo!", ha tuonato. Poi, l'immediata sostituzione di Fabregas, per evitare guai peggiori.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Napoli eliminato dalla Coppa ItaliaIl fallo di Olivera su Smolcic

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS