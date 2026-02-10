Furia Conte, la frase urlata all’arbitro dopo il mancato rosso al Como: il tecnico del Napoli perde le staffe
Napoli eliminato dalla Coppa Italia, ma nell'arco dei 90 minuti del "Maradona" non sono certo mancate le proteste di Antonio Conte per alcune decisioni dell'arbitro Manganiello. Dalla concessione del rigore in favore del Como alla presunta chiara occasione da rete fermata da Ramon, andato a contrasto con Rasmus Hojlund, fino al mancato secondo giallo per lo stesso numero 14 di Fabregas.
Conte furioso con l'arbitro Manganiello durante Napoli-Como: cosa è successo
Hojlund raccoglie la sfera al limite dell'area di rigore lariana, se la allunga e viene steso dall'intervento in ritardo di Ramon. Per l'arbitro Manganiello è fallo, ma non chiara occasione da gol. Solo cartellino giallo per il difensore spagnolo. Check del Var, decisione confermata. Da lì, la furia di Antonio Conte nei confronti del direttore di gara: "Non l'ha dato! Ma almeno vai a vedere, no? Testa di c***o... Ma almeno vai a vedere, no? C***o! Almeno la va a vedere, poi se non c'è non è rosso. Ma che c***o! Al Var questo qui lo controlla e poi chiama... Manganiello a due metri stanno!", ha urlato il tecnico del Napoli, rivolgendosi a Manganiello mentre era inquadrato dalle telecamere Mediaset. Al manager salentino non è andato giù il mancato on field review, con il Como che avrebbe potuto giocare più di un tempo in inferiorità numerica. Nella ripresa, sempre Ramon è andato ad un passo dalla doppia ammonizione, stendendo ancora una volta Hojlund al limite dell'area di rigore di Butez. E anche in questo caso, Conte non ha avuto dubbi: "Deve ammonire, è giallo!", ha tuonato. Poi, l'immediata sostituzione di Fabregas, per evitare guai peggiori.