Dove vedere Bologna-Lazio di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario

Scocca l'ora di Bologna-Lazio , sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia . Gli uomini di Italiano e Sarri si giocano il pass per le semifinali del torneo tricolore: ad attendere la vincente del confronto odierno c'è l'Atalanta di Palladino , che ha eliminato la Juve di Spalletti vincendo 3-0.

Bologna-Lazio, l'orario

Bologna-Lazio è in programma oggi, mercoledì 11 febbraio, alle ore 21 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Lazio in diretta tv

Bologna-Lazio sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva assoluta dalle reti Mediaset su Italia 1.

Bologna-Lazio, dove vedere in streaming i quarti di Coppa Italia

Servizio streaming attivo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. Avrete la possibilità di scaricare gratuitamente l'applicazione di riferimento tramite Play Store e App Store, per poi effettuare, previa registrazione, l'accesso su smartphone e tablet senza necessità di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Potrete seguire Bologna-Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, anche in diretta su Corrieredellosport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.