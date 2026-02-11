Dove vedere Bologna-Lazio di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario
Scocca l'ora di Bologna-Lazio, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Italiano e Sarri si giocano il pass per le semifinali del torneo tricolore: ad attendere la vincente del confronto odierno c'è l'Atalanta di Palladino, che ha eliminato la Juve di Spalletti vincendo 3-0.
Bologna-Lazio, l'orario
Bologna-Lazio è in programma oggi, mercoledì 11 febbraio, alle ore 21 allo stadio Dall'Ara di Bologna.
Dove vedere Bologna-Lazio in diretta tv
Bologna-Lazio sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva assoluta dalle reti Mediaset su Italia 1.
Bologna-Lazio, dove vedere in streaming i quarti di Coppa Italia
Servizio streaming attivo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. Avrete la possibilità di scaricare gratuitamente l'applicazione di riferimento tramite Play Store e App Store, per poi effettuare, previa registrazione, l'accesso su smartphone e tablet senza necessità di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Potrete seguire Bologna-Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, anche in diretta su Corrieredellosport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Italiano e Sarri
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumi, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Joao Mario, Vitik, Moro, Ferguson, Sohm, Bernardeschi, Rowe, Dallinga, Dominguez. Allenatore: Italiano.
Indisponibili: De Silvestri, Heggem, Lykogiannis.
Squalificati: -.
Diffidati: Pobega.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Cancellieri. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Gila, Lu. Pellegrini, Belahyane, Rovella, Przyborek, Noslin, Dia, Pedro, Ratkov. Allenatore: Sarri.
Indisponibili: Basic, Zaccagni, Lazzari.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
