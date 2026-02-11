Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Bologna-Lazio di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario

Allo stadio Dall'Ara in palio il pass per le semifinali del torneo tricolore: le probabili formazioni di Italiano e Sarri
TagsnapoliComocoppa italia

Scocca l'ora di Bologna-Lazio, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Italiano e Sarri si giocano il pass per le semifinali del torneo tricolore: ad attendere la vincente del confronto odierno c'è l'Atalanta di Palladino, che ha eliminato la Juve di Spalletti vincendo 3-0.

Bologna-Lazio, l'orario

Bologna-Lazio è in programma oggi, mercoledì 11 febbraio, alle ore 21 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Lazio in diretta tv

Bologna-Lazio sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva assoluta dalle reti Mediaset su Italia 1.

Bologna-Lazio, dove vedere in streaming i quarti di Coppa Italia

Servizio streaming attivo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. Avrete la possibilità di scaricare gratuitamente l'applicazione di riferimento tramite Play Store e App Store, per poi effettuare, previa registrazione, l'accesso su smartphone e tablet senza necessità di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Potrete seguire Bologna-Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, anche in diretta su Corrieredellosport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Le probabili formazioni di Italiano e Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumi, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Joao Mario, Vitik, Moro, Ferguson, Sohm, Bernardeschi, Rowe, Dallinga, Dominguez. Allenatore: Italiano.

Indisponibili: De Silvestri, Heggem, Lykogiannis.

Squalificati: -.

Diffidati: Pobega.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Cancellieri. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric,  Gila, Lu. Pellegrini, Belahyane, Rovella, Przyborek, Noslin, Dia, Pedro, Ratkov. Allenatore: Sarri.

Indisponibili: Basic, Zaccagni, Lazzari. 

Squalificati: -. 

Diffidati: -.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Scocca l'ora di Bologna-Lazio, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Italiano e Sarri si giocano il pass per le semifinali del torneo tricolore: ad attendere la vincente del confronto odierno c'è l'Atalanta di Palladino, che ha eliminato la Juve di Spalletti vincendo 3-0.

Bologna-Lazio, l'orario

Bologna-Lazio è in programma oggi, mercoledì 11 febbraio, alle ore 21 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Lazio in diretta tv

Bologna-Lazio sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva assoluta dalle reti Mediaset su Italia 1.

Bologna-Lazio, dove vedere in streaming i quarti di Coppa Italia

Servizio streaming attivo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. Avrete la possibilità di scaricare gratuitamente l'applicazione di riferimento tramite Play Store e App Store, per poi effettuare, previa registrazione, l'accesso su smartphone e tablet senza necessità di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Potrete seguire Bologna-Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, anche in diretta su Corrieredellosport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Lazio, petizione contro LotitoBologna-Lazio, parla Delio Rossi
1
Dove vedere Bologna-Lazio di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario
2
Le probabili formazioni di Italiano e Sarri

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS