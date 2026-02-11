Lazio in semifinale di Coppa Italia: battuto il Bologna ai rigori. Provedel decisivo

La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia: Bologna battuto al Dall'Ara ai rigori , i campioni in carica del torneo escono ai quarti di finale. Nei tempi regolamentari, Noslin nella ripresa aveva risposto alla rete di Castro del primo tempo. Sul dischetto, Ferguson si fa parare il rigore da Provedel mentre Orsolini angola troppo e la mette fuori. A segnare il penalty decisivo per la Lazio è il nuovo arrivato Kenneth Taylor che può festeggiare la qualificazione al prossimo turno. La squadra di Maurizio Sarri si giocherà un posto nella finale dell'Olimpico contro l'Atalanta .

Provedel para e la Lazio va in semifinale di Coppa Italia: Bologna fuori

Partita che inizia con ritmi bassi senza grandi occasioni per entrambe le squadre, fino al 25' quando si accende Orsolini, si accentra e cerca il primo palo, con il pallone che va fuori di poco. Il vantaggio del Bologna arriva cinque minuti dopo: Castro legge bene i tempi e di testa la mette dentro attaccando il primo palo sul calcio d'angolo battuto da Moro. Reagisce la Lazio che sfiora il pareggio con la pennellata di Pedro, uscito in lacrime per un infortunio, da punizione per Maldini che in girata obbliga Skorupski a un grande intervento per evitare il gol. La rete dell'1-1 arriva a inizio ripresa e porta la firma di Noslin: Dele-Bashiru scappa sulla destra e la mette in mezzo per Noslin che da distanza ravvicinata non sbaglia. Dopo la rete del pareggio si abbassano i ritmi e la partita scivola verso i rigori. Sotto la Curva Bulgarelli, Ferguson si fa parare il rigore da Provedel mentre Orsolini calcia fuori. Decisivo il rigore di Taylor che manda i biancocelesti in finale.