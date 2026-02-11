Corriere dello Sport.it
giovedì 12 febbraio 2026
Sarri: "Sono contento per i laziali. La mancata espulsione? Ci hanno fatto di peggio..."

L'allenatore biancoceleste esulta per la vittoria ai rigori in Coppa Italia contro il Bologna e guarda avanti: "Gruppo vero"
3 min
Sarri coppa italia Lazio

BOLOGNA Proprio come accaduto al Como ieri sera a Napoli, anche la Lazio ha bisogno dei calci di rigore per avere la meglio sul Bologna allo stadio Stadio Renato Dall'Ara e conquistare l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, dove troverà l’Atalanta. Nei tempi regolamentari finisce 1-1, con Noslin che replica al vantaggio firmato da Castro. Dal dischetto risultano decisivi gli errori di due rigoristi esperti come Ferguson e Orsolini, che condannano gli emiliani all’eliminazione. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ai microfoni di Mediaset ha commentato a caldo: "Il fallo non fischiato su Dele-Bashiru? A noi è capitato anche di peggio. Lo sbilanciamento era evidente e in qualsiasi altra zona del campo probabilmente sarebbe stato sanzionato. Credo non lo abbia fischiato perché avrebbe dovuto estrarre il cartellino rosso".

Sarri dopo la vittoria in Coppa Italia

"Da novembre non perdiamo in trasferta e questo dimostra che stiamo facendo un buon percorso, anche se in casa incontriamo qualche difficoltà in più. Sono felice per i tifosi e per i miei giocatori: nei primi trenta minuti hanno sofferto, poi però hanno reagito con grande carattere. Il cammino in Coppa Italia è ancora lungo. Romagnoli? È un elemento fondamentale per noi: al di là delle prestazioni individuali, è lui che guida la linea difensiva, ha in mano il “joystick” del reparto. Maldini? Se cresce ancora può fare anche la punta. Cercavamo un centravanti capace di uscire dall’area per dialogare con gli esterni. Ha qualità fisiche e tecniche importanti, non sempre riesce a sfruttarle al massimo, ma io continuo a credere in lui. La squadra è piacevole da vedere e si percepisce la nascita di un gruppo vero, che affronta le partite sempre con lo stesso atteggiamento. I meriti sono dei ragazzi: le difficoltà ci hanno messo alla prova, ma ci hanno anche aiutato a crescere. Pedro? È ancora in ospedale, ma i primi esami hanno escluso fratture".

 

 

