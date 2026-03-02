Coppa Italia, designati gli arbitri di Como-Inter e Lazio-Atalanta

Semifinali di andata di Coppa Italia , l'Aia ha designato Marco Di Bello e Gianluca Manganiello per la direzione di gara di Como-Inter e Lazio-Atalanta in programma domani, martedì 3 marzo e mercoledì 4 marzo.

Assistenti, quarto uomo e Var di Como-Inter e Lazio-Atalanta

Per Como-Inter, oltre a Di Bello, sono stati designati come assistenti Peretti e Colarossi e come quarto uomo Zufferli mentre al Var ci saranno Mazzoleni e Maresca. Per Lazio-Atalanta, oltre a Manganiello, sono stati designati come assistenti Bindoni e Tegoni e come quarto uomo Sacchi mentre al Var ci saranno Gariglio e Guida.