Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario

Nella settimana che conduce all'attesissimo derby di Milano, l'Inter di Cristian Chivu deve prima vedersela con il Como di Cesc Fabregas in occasione della semifinale d'andata della Coppa Italia 2025/26. Dopo aver eliminato Venezia e Torino, i nerazzurri puntano al prestigioso "doblete", tra coppa e campionato, così da mettere alle spalle l'amara eliminazione dalla Champions League. I lariani, dal canto loro, sono in corsa per un piazzamento Champions in Serie A e non vogliono mancare l'appuntamento con la storia che propone il torneo tricolore.