Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla semifinale d'andata in programma al "Sinigaglia": le probabili scelte di Fabregas e Chivu
Tagscoppa italiaComoInter

Nella settimana che conduce all'attesissimo derby di Milano, l'Inter di Cristian Chivu deve prima vedersela con il Como di Cesc Fabregas in occasione della semifinale d'andata della Coppa Italia 2025/26. Dopo aver eliminato Venezia e Torino, i nerazzurri puntano al prestigioso "doblete", tra coppa e campionato, così da mettere alle spalle l'amara eliminazione dalla Champions League. I lariani, dal canto loro, sono in corsa per un piazzamento Champions in Serie A e non vogliono mancare l'appuntamento con la storia che propone il torneo tricolore.

Como-Inter, l'orario

Como-Inter andrà in scena oggi, martedì 3 marzo, alle ore 21 allo stadio "Giuseppe Sinigaglia" di Como.

Coppa Italia, dove vedere Como-Inter in diretta tv

Como-Inter, la prima delle due semifinali d'andata di questa edizione della Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5.

Como-Inter, dove vedere in streaming la semifinale di Coppa Italia

Servizio streaming attivo solo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. L'applicazione di riferimento è accessibile tramite pc e scaricabile su smartphone e tablet, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della semifinale di Coppa Italia in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Fabregas e Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; N. Paz, Caqueret, J. Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: 21 Tornqvist, 22 Vigorito, 44 Cavlina, 34 Diego Carlos, 5 Goldaniga, 3 Valle, 77 Van der Brempt, 8 Sergi Roberto, 15 Lahdo, 20 Baturina, 19 Kuhn, 38 Diao.

Indisponibili: Addai, Morata. Squalificati: -. Diffidati: Diego Carlos, Kuhn, Morata, Nico Paz, Ramon, Sergi Roberto, Van der Brempt.

INTER (3-5-1-1): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Diouf, Carlos Augusto; Frattesi; F. P. Esposito. Allenatore: Chivu.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro; 25 Akanji, 6 De Vrij, 2 Dumfries, 11 Luis Henrique, 32 Dimarco, 8 Sucic, 22 Mkhitaryan, 7 Zielinski, 9 M.Thuram, 53 Lavelli.

Indisponibili: L.Martinez, Bonny. Squalificati: -. Diffidati: Sucic, P. Esposito, Kamate.

 

