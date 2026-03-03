Corriere dello Sport.it
martedì 3 marzo 2026
Zaccagni carica la Lazio: "La Coppa Italia è una grande occasione"

L'attaccante è pronto a sfidare l'Atalanta: "Dobbiamo gestire al meglio due partite e soprattutto partire con il piglio giusto"
Missione finale di Coppa Italia. Zaccagni carica la Lazio prima dell'andata della semifinale contro l'Atalanta: "Ieri ci siamo parlati - spiega l'attaccante ai microfoni di Sport Mediaset - ci siamo detti che per noi è una grande occasione. Dobbiamo gestire al meglio due partite e soprattutto partire con il piglio giusto domani sera cercando di vincere".

Lazio, Zaccagni ci crede 

Zaccagni è fiducioso, anche se la Lazio in campionato è scivolata all'undicesimo posto e sta lontana dalle posizioni che valgono l'Europa: "La partita di Torino l'abbiamo già archiviata, è stata una brutta prestazione da parte nostra. Anche in campionato nonostante la brutta classifica dobbiamo continuare a fare il nostro percorso facendo più punti possibili. Io sto ricominciando a sentirmi bene, ho avuto un mese di stop, queste due partite mi hanno dato minuti. Adesso penso solo a cercare di aiutare la squadra, stiamo facendo un bellissimo percorso in Coppa Italia, abbiamo battuto le finaliste della passata stagione. Siamo contenti e concentrati per la sfida di domani". 

 

 

 

