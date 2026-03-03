Zaccagni carica la Lazio: "La Coppa Italia è una grande occasione"

Lazio, Zaccagni ci crede

Zaccagni è fiducioso, anche se la Lazio in campionato è scivolata all'undicesimo posto e sta lontana dalle posizioni che valgono l'Europa: "La partita di Torino l'abbiamo già archiviata, è stata una brutta prestazione da parte nostra. Anche in campionato nonostante la brutta classifica dobbiamo continuare a fare il nostro percorso facendo più punti possibili. Io sto ricominciando a sentirmi bene, ho avuto un mese di stop, queste due partite mi hanno dato minuti. Adesso penso solo a cercare di aiutare la squadra, stiamo facendo un bellissimo percorso in Coppa Italia, abbiamo battuto le finaliste della passata stagione. Siamo contenti e concentrati per la sfida di domani".