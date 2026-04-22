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Como-Inter, uno spettacolo di calcio© Inter via Getty Images

Como-Inter, uno spettacolo di calcio

La gara di San Siro, valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, ha regalato emozioni
Alberto Polverosi
1 min
Tagscoppa italiaComoInter

Non ce ne vogliano i tifosi dell’Inter, ma davanti alla tv abbiamo tifato per i supplementari. Volevamo godere ancora un’altra mezz’ora di un calcio che dalle nostre parti vediamo troppo di rado. Per questo ringraziamo Inter e Como, Chivu e Fabregas, questa semifinale è stata uno spettacolo. Bello il Como, ma troppo forte l’Inter. Che, co

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