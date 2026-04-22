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La curiosità: per la Lazio premio Coppa da 4 milioni. Lotito ci sarà© ANSA

La curiosità: per la Lazio premio Coppa da 4 milioni. Lotito ci sarà

Il presidente dei biancocelesti ha raddoppiato il bonus per i giocatori in caso di vittoria del torneo
Marco Ercole
1 min
TagsLotitoLaziocoppa italia

Lotito sarà a Bergamo, vedrà la semifinale dal vivo. Ha raddoppiato il premio per la vittoria della Coppa, da 2 a 4 milioni lordi. Chissà che non abbia riconosciuto un bonus anche per l’accesso all’eventuale finale. Chi supererà il turno questa sera tra Lazio e Atalanta diventerà la seconda squadra a giocare più finali di Coppa Italia dal 2014-15 ad oggi: al momento sono entrambe ferme a 3 (insieme al Milan), seconde in questa speciale classifica dietro solamente alla Juventus a quota 8.

Lazio-Atalanta, Sarri prova l'impresa

Il passato. Dal 2009, invece, la squadra biancoceleste è arrivata 5 volte all'epilogo del torneo (2009, 2013, 2015, 2017 e 2019), aggiudicandosi poi il trofeo in 3 occasioni, l'ultima proprio nella finale contro la Dea all'Olimpico nel 2019. Per il resto, nello stesso lasso di tempo, la Lazio si è fermata per 2 volte in semifinale (2018 e 2024), 9 ai quarti e una agli ottavi. Sarri prova l’impresa che manca dai tempi di Inzaghi. Sono passati sette lunghi anni.

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