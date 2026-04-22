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Dove vedere Atalanta-Lazio di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario© Getty Images

Dove vedere Atalanta-Lazio di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario

Alla New Balance Arena il ritorno della semifinale: info e canali per seguire la partita, le probabili scelte di Palladino e Sarri
TagsLazioatalantacoppa italia

Atalanta e Lazio si sfidano per un posto nella finale di Coppa Italia. Dopo il 2-2 dell'andata, Palladino e Sarri si incontrano di nuovo per la semifinale di ritorno a Bergamo. Sfida fondamentale per la stagione di entrambe le squadre, con la vittoria della Coppa Italia che potrebbe cambiare il giudizio, aprire le porte dell'Europa e portare a casa un trofeo importante.

Atalanta-Lazio, l'orario

Atalanta-Lazio andrà in scena oggi, mercoledì 22 aprile, alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo. Il direttore di gara sarà Colombo della sezione di Como.

Coppa Italia, dove vedere Atalanta-Lazio in diretta tv

Atalanta-Lazio, sfida con la quale si chiude il quadro delle semifinali di questa edizione della Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno.

Atalanta-Lazio, dove vedere in streaming la semifinale di Coppa Italia

Servizio streaming attivo solo sull'app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it. L'applicazione di riferimento è accessibile tramite pc e scaricabile su smartphone e tablet, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della semifinale di Coppa Italia in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Le probabili formazioni di Palladino e Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Carensecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.

A disposizione: 50 Pardel, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 69 Ahanor, 5 Bakker, 6 Musah, 8 Pasalic, 16 Bellanova, 59 Zalewski, 10 Samardzic, 7 Sulemana, 9 Scamacca. Allenatore: Palladino.

Squalificati: -.

Diffidati: Hien, De Roon, Pasalic.

Indisponibili: Hien, Rossi.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. 

A disposizione: 99 Giacomone, 72 Pannozzo, 4 Patric, 25 Provstgaard, 29 Lazzari, 23 Hysaj, 3 Lu. Pellegrini, 21 Belahyane, 7 Dele-Bashiru, 28 Przyborek, 18 Isaksen, 9 Pedro, 20 Ratkov, 27 Maldini, 19 Dia.  Allenatore: Sarri.

Indisponibili: Provedel, Rovella, Furlanetto. 

Squalificati: -.

Diffidati: Gila, Nuno Tavares.

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Atalanta e Lazio si sfidano per un posto nella finale di Coppa Italia. Dopo il 2-2 dell'andata, Palladino e Sarri si incontrano di nuovo per la semifinale di ritorno a Bergamo. Sfida fondamentale per la stagione di entrambe le squadre, con la vittoria della Coppa Italia che potrebbe cambiare il giudizio, aprire le porte dell'Europa e portare a casa un trofeo importante.

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Atalanta-Lazio andrà in scena oggi, mercoledì 22 aprile, alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo. Il direttore di gara sarà Colombo della sezione di Como.

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Atalanta-Lazio, sfida con la quale si chiude il quadro delle semifinali di questa edizione della Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno.

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