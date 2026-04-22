Dove vedere Atalanta-Lazio di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario

Atalanta e Lazio si sfidano per un posto nella finale di Coppa Italia. Dopo il 2-2 dell'andata, Palladino e Sarri si incontrano di nuovo per la semifinale di ritorno a Bergamo. Sfida fondamentale per la stagione di entrambe le squadre, con la vittoria della Coppa Italia che potrebbe cambiare il giudizio, aprire le porte dell'Europa e portare a casa un trofeo importante.

Atalanta-Lazio, l'orario

Atalanta-Lazio andrà in scena oggi, mercoledì 22 aprile, alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo. Il direttore di gara sarà Colombo della sezione di Como.

Coppa Italia, dove vedere Atalanta-Lazio in diretta tv

Atalanta-Lazio, sfida con la quale si chiude il quadro delle semifinali di questa edizione della Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno.

Atalanta-Lazio, dove vedere in streaming la semifinale di Coppa Italia

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