Lazio, Lady Patric da brividi dopo Bergamo: la lettera scatena i tifosi, lui risponde così

La vittoria conquistata a Bergamo ha acceso l’entusiasmo di tutto il mondo laziale ma tra le immagini che hanno colpito di più i tifosi c’è senza dubbio l’esultanza di Lady Patric, compagna del difensore Patric Gabarron . Un video diventato rapidamente virale sui social ha mostrato tutta la sua emozione dopo il successo della Lazio, tra sorrisi, lacrime e una felicità incontenibile per un traguardo che ha condotto la squadra alla finale di Coppa Italia . Un’esultanza spontanea, autentica, che ha conquistato il popolo biancoceleste e che in poche ore ha raccolto centinaia di condivisioni. Ma non è stato soltanto il video a far parlare: a colpire è stata soprattutto la lunga dedica pubblicata sui social da Anabel Hernandez, ex protagonista della versione spagnola di Uomini e Donne e oggi influencer affermata. Un messaggio pieno d’amore per Patric e di profondo legame con la Lazio.

La dedica d’amore di Lady Patric: “Ora capisco davvero cosa significa Lazio”

Nel suo post, Lady Patric ha ammesso come il suo rapporto con la Lazio e con la città di Roma sia cresciuto nel tempo, fino a diventare qualcosa di speciale. “Dal primo giorno in cui mi sono trasferita a vivere a Roma cinque anni fa, Patric mi ha spiegato molte volte il sentimento unico che ha questa squadra... ora capisco tutto quello che mi diceva”, ha scritto. Parole che raccontano non solo il sostegno alla sua dolce metà, ma anche la scoperta di un’identità forte, di un’appartenenza che va oltre il semplice tifo calcistico. La vittoria a Bergamo ha evidentemente rappresentato il momento perfetto per comprendere fino in fondo il significato di questa maglia. “Non si può spiegare a parole quello che ho provato ieri”, ha aggiunto, lasciando trasparire tutta l’intensità emotiva vissuta dopo il successo.

La risposta di Patric: “Andiamo a fare la finale insieme”

Non è tardata ad arrivare la risposta dello stesso Patric Gabarron nei commenti al post, con una dedica che ha emozionato ancora di più i tifosi della Lazio. “Ti amo con tutte le mie forze, tutti i miei successi sono miei quanto i tuoi!! Grazie per esserci sempre nel bene ma soprattutto nel male, ti amo amore mio. Andiamo a fare la finale insieme”, ha commentato lo spagnolo. Parole intense, che ribadiscono il legame profondo tra i due e che hanno subito fatto il giro dei social, diventando simbolo di una serata speciale non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano. L’amore, il sostegno reciproco e la voglia di inseguire insieme un traguardo importante.