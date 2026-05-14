Interissima! Scudetto e Coppa Italia, doppio capolavoro Chivu

Il 3 maggio ha vinto il ventunesimo titolo, il 13 maggio ha conquistato il decimo trofeo tricolore e tutto questo al primo anno, primo esordiente sulla panchina nerazzurra capace di tanto. Ha rigenerato una squadra uscita a pezzi dalla stagione in cui aveva perso tutto e l'ha ricostruita vincente