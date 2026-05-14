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giovedì 14 maggio 2026
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Interissima! Scudetto e Coppa Italia, doppio capolavoro Chivu

Il 3 maggio ha vinto il ventunesimo titolo, il 13 maggio ha conquistato il decimo trofeo tricolore e tutto questo al primo anno, primo esordiente sulla panchina nerazzurra capace di tanto. Ha rigenerato una squadra uscita a pezzi dalla stagione in cui aveva perso tutto e l'ha ricostruita vincente
Xavier Jacobelli
1 min
TagsInterChivu

Difficilmente Cristian Chivu dimenticherà i dieci giorni in cui ha scritto il suo nome nella storia nerazzurra. Il 3 maggio ha vinto il ventunesimo scudetto dell'Inter, il 13 maggio ha conquistato la decima Coppa Italia, diventando in 118 anni della Beneamata il primo allenatore a centrare la Grande Accoppiata nella stagione dell'esordio. Quando si dice un predesti

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