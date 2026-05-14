Interissima! Scudetto e Coppa Italia, doppio capolavoro Chivu

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Difficilmente Cristian Chivu dimenticherà i dieci giorni in cui ha scritto il suo nome nella storia nerazzurra. Il 3 maggio ha vinto il ventunesimo scudetto dell'Inter, il 13 maggio ha conquistato la decima Coppa Italia, diventando in 118 anni della Beneamata il primo allenatore a centrare la Grande Accoppiata nella stagione dell'esordio. Quando si dice un predesti
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