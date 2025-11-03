"Con l'ultima che ha fatto così, quattro figli", bufera per la battuta sessista del ds del Brindisi

Una battuta fuori luogo del direttore sportivo del Brindisi , Emanuele Righi , ha riacceso il tema del sessismo nel calcio dilettantistico. L'episodio è avvenuto dopo il match Brindisi-Novoli 2-1 , valido per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza.

Bufera sessimo nel calcio dilettentistico: cosa è successo a Brindisi

In conferenza stampa, Righi stava commentando il comportamento del capitano Andrea Saraniti al momento della sostituzione, quando è stato raggiunto da Caterina Cerino, responsabile comunicazione del club, che si è avvicinata per sistemargli il microfono.

La battuta infelice

A quel punto il dirigente, rivolgendosi alla collega, ha pronunciato una frase infelice: "L’ultima che ha fatto così... quattro figli", accompagnata dalle risate sue e di alcune persone presenti. Dopo pochi istanti, però, il sorriso ha lasciato spazio all’imbarazzo.