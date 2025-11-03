"Con l'ultima che ha fatto così, quattro figli", bufera per la battuta sessista del ds del Brindisi
Una battuta fuori luogo del direttore sportivo del Brindisi, Emanuele Righi, ha riacceso il tema del sessismo nel calcio dilettantistico. L'episodio è avvenuto dopo il match Brindisi-Novoli 2-1, valido per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza.
Bufera sessimo nel calcio dilettentistico: cosa è successo a Brindisi
In conferenza stampa, Righi stava commentando il comportamento del capitano Andrea Saraniti al momento della sostituzione, quando è stato raggiunto da Caterina Cerino, responsabile comunicazione del club, che si è avvicinata per sistemargli il microfono.
La battuta infelice
A quel punto il dirigente, rivolgendosi alla collega, ha pronunciato una frase infelice: "L’ultima che ha fatto così... quattro figli", accompagnata dalle risate sue e di alcune persone presenti. Dopo pochi istanti, però, il sorriso ha lasciato spazio all’imbarazzo.