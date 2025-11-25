Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
Soccer Trani, l’unica squadra in Italia a punteggio pieno

Soccer Trani, l’unica squadra in Italia a punteggio pieno

Il club pugliese dall’inizio della stagione ha ottenuto 16 vittorie consecutive nel campionato di Promozione: un record nazionale
3 min
TagscalciotraniPromozione

TRANI - La Soccer Trani compie un’impresa storica: con 16 vittorie consecutive tra Coppa e Campionato, il club biancazzurro - attualmente militante nel campionato di Promozione Pugliese - è oggi l’unica squadra in tutta Italia, dalla Serie A fino alla Promozione, ad aver vinto tutte le partite ufficiali disputate in questa stagione. Un risultato straordinario che conferma la solidità di un progetto sportivo costruito con visione, professionalità e un legame profondo con la città. 

Trani, un settore giovanile di livello

Trani, che nella sua storia ha conosciuto anche il prestigio della Serie B, torna così al centro dell’attenzione calcistica nazionale. Accanto ai successi della prima squadra, la Soccer Trani può vantare uno dei settori giovanili più importanti della Puglia, con oltre 400 ragazzi coinvolti in un percorso tecnico e formativo di alto livello. Un patrimonio umano che rappresenta il cuore e il futuro del club. Il progetto prende forma grazie alla visione di una cordata di imprenditori e manager di rilevo nazionale, guidata dal Presidente Luciano Pace e dal Vice Presidente Ignazio Di Lauro, che stanno imprimendo una direzione chiara: costruire una realtà moderna, ambiziosa e capace di porsi obiettivi sempre più alti. 

Trani, le parole del presidente Luciano Pace

“Queste 16 vittorie consecutive rappresentano un traguardo straordinario, frutto del lavoro di un gruppo eccezionale, dentro e fuori dal campo - dichiara Luciano Pace, Presidente della Soccer Trani - siamo orgogliosi di ciò che stiamo costruendo, ma il nostro progetto non si ferma qui. Vogliamo continuare a crescere, migliorare e portare sempre più in alto il nome di Trani”. 

A completare l’identità innovativa del club, un approccio comunicativo di nuova generazione. La Soccer Trani può contare su una presenza social di primissimo livello: il profilo Instagram ufficiale registra oltre 4 milioni di visualizzazioni mensili. In rosa figura anche Alessandro Colombo, tra i giocatori più rappresentativi della Kings League italiana, mentre la collaborazione con Leo Boom, creator sportivo seguito da oltre 240.000 follower, ha ulteriormente amplificato la visibilità nazionale del progetto. La Soccer Trani guarda ora alle prossime sfide con entusiasmo, determinazione e la consapevolezza di essere già protagonista di una stagione destinata a lasciare il segno. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

