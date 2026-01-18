Anagni smentisce l'invasione di campo: "Ecco la corretta ricostruzione"

L’A.S.D Citta di Anagni Calcio smentisce categoricamente quanto riportato dalle testate giornalistiche e dagli organi di informazione in data odierna in merito ai fatti accaduti ieri 17/01/2026 durante l’incontro A.S.D Citta di Anagni Calcio-A.S.D. Sporting San Cesareo valevole per la 15^ giornata del Campionato Juniores Regionale B U19 – Girone D. Contrariamente a quanto pubblicato e sostenuto dai predetti organi di informazione, non c’è stata alcuna invasione di campo da parte di persone esterne alla società, né alcuna aggressione ai danni del portiere dell’A.S.D. Sporting San Cesareo né ai danni di altri soggetti in campo. La corretta ricostruzione dei fatti vede un nostro dirigente presente in panchina (e regolarmente in distinta) che, accortosi di una discussione accesa nata tra i calciatori in campo, tra cui il portiere dell’A.S.D. Sporting San Cesareo, in seguito ad un episodio di gioco dubbio, interveniva con il solo intento di sedare gli animi dei calciatori e bloccare i focolai di rissa sul nascere.

Anagni-San Cesareo, cosa è successo

Nella confusione invece il nostro dirigente è stato aggredito e morso ad un braccio dallo stesso portiere dell’A.S.D. Sporting San Cesareo che veniva anche espulso dal terreno di gioco da parte del Direttore di Gara. L’incontro si è concluso regolarmente.

Sia il portiere dell’A.S.D. Sporting San Cesareo che il nostro dirigente sono ricorsi alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto rifiutando però il trasporto in ospedale. L’accaduto è stato documentato dai Carabinieri delle stazioni di Ferentino, Paliano e Acuto presenti sul posto e dalla Stazione di Anagni intervenuta in seguito. Si precisa che dopo il termine della gara il portiere dell’A.S.D. Sporting San Cesareo e il nostro dirigente si sono chiariti e scusati reciprocamente dell’accaduto alla presenza dei Carabinieri e di altri dirigenti e testimoni.

Alla luce di quanto sopra, l’A.S.D. Città di Anagni Calcio:

- ribadisce la smentita categorica delle notizie non veritiere riportate dai predetti organi di informazione, invitando gli stessi a trasmettere il presente comunicato al fine di ristabilire la corretta versione dei fatti;

- diffida chiunque dal fornire una versione dei fatti non corrispondente all’accaduto e quindi lesiva della propria immagine e di quella dei propri tesserati;

- si riserva di tutelare i propri diritti, anche di immagine, presso le opportune sedi di giustizia ordinaria e sportiva con richiesta di risarcimento dei danni subiti et subendi.

In relazione alle dichiarazioni rilasciate dai Presidenti dell’A.S.D. Sporting San Cesareo Sig. Stefano Roma e Sig. Marcello Porretta alla testata giornalistica Anagnia, non corrispondenti al reale svolgersi dei fatti, l’A.S.D. Città di Anagni Calcio invita gli interessati a non rilasciare dichiarazioni non corrispondenti a verità e lesive della propria immagine, riservandosi di tutelare i propri diritti presso le opportune sedi. L’A.S.D. Città di Anagni Calcio confida che venga ristabilita la corretta e veritiera ricostruzione dell’accaduto nel rispetto della dignità delle persone, della società e dei valori dello sport.