Quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari nel computo delle reti complessive tra i match di andata e ritorno, si andrà direttamente ai rigori per decretare il passaggio del turno.
Nei casi eventualmente dovuti, per stabilire l'ordine di svolgimento delle semifinali si terrà apposito sorteggio venerdì 13 marzo alle ore 11 presso la sede della LND a Roma.
COPPA ITALIA DILETTANTI – Fase nazionale
Quarti di finale | Ritorno
Mercoledì 11 marzo 2026 – ore 14.30
Alessandria-Juventina S. Andrea (arbitro Lena di Treviso; andata: 2-0)
Venafro-Boreale (Lucanie di Molfetta; 0-1)
Nibbiano & Valtidone-K Sport Montecchio Gallo (Panariti di Torino; 2-2) *ore 15
Bisceglie-DB Rossoblu Città di Luzzi (Airaghi Colombo di Legnano; 0-0) *ore 15.30