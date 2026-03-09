Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
Quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti

Quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti

Domani le gare di ritorno. C'è Venafro-Boreale. L'Alessandria affronta la Juventina S. Andrea
1 min
ROMA - Domani si giocheranno le gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza. Si comincia alle ore 14.30 con Alessandria-Juventina S. Andrea e Venafro-Boreale, a seguire i due posticipi Nibbiano & Valtidone-K Sport Montecchio Gallo (ore 15) e Bisceglie-DB Rossoblu Città di Luzzi (ore 15.30). 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari nel computo delle reti complessive tra i match di andata e ritorno, si andrà direttamente ai rigori per decretare il passaggio del turno. 

Nei casi eventualmente dovuti, per stabilire l'ordine di svolgimento delle semifinali si terrà apposito sorteggio venerdì 13 marzo alle ore 11 presso la sede della LND a Roma.

 

COPPA ITALIA DILETTANTI – Fase nazionale
Quarti di finale | Ritorno
Mercoledì 11 marzo 2026 – ore 14.30

Alessandria-Juventina S. Andrea (arbitro Lena di Treviso; andata: 2-0)
Venafro-Boreale (Lucanie di Molfetta; 0-1)
Nibbiano & Valtidone-K Sport Montecchio Gallo (Panariti di Torino; 2-2) *ore 15
Bisceglie-DB Rossoblu Città di Luzzi (Airaghi Colombo di Legnano; 0-0) *ore 15.30

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

