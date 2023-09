Magliulo, il re del gol non si ferma: altra stagione da protagonista

La storia continua, non si ferma a 523. Il re del gol del calcio dilettantistico campano vuole andare oltre ogni limite. Luigi Magliulo taglierà il traguardo dei 45 anni in campo (il 21 ottobre) e continuerà a fare quello che ha sempre fatto: metterla dentro. Quest’anno sarà protagonista nell’Atletico Cerreto, nel girone D di Prima Categoria, una delle tante squadre che in carriera lo hanno visto collezionare stagioni in doppia cifra. Magie che hanno entusiasmato più generazioni, reti segnate in ogni modo, in ogni campo e in ogni categoria. Destro, sinistro, testa, punizioni, rigori: per i portieri avversari è stato sempre un incubo trovarselo di fronte.