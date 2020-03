Coronavirus, Infantino: "Annullare Euro2020? Non posso escluderlo"

AMSTERDAM - I vertici della Uefa sono ad Amsterdam, capitanati dal presidente Aleksander Ceferin, per discutere dell'evoluzione del coronavirus e delle ripercussioni che questo può avere sul mondo del calcio. La Uefa continua a dirsi sicura che non ci sarà alcun impatto sull'organizzazione del prossimo Campionato Europeo, che sarà organizzato in dodici nazioni, Italia compresa. E' stato comunque consigliato a tutti i componenti Uefa ritenuti non essenziali di non prendere parte al congresso in programma martedì e al sorteggio della Nations League, previsti sempre ad Amsterdam.

La posizione della Fifa

Greg Clarke, presidente della Football Association e vice presidente della Fifa, ha dichiarato che si aspetta di disputare regolarmente le amichevoli in programma contro Danimarca e Italia a Wembley: la sfida con gli azzurri è prevista il 27 marzo. "Noi continuiamo con il nostro programma, anche se siamo pronti ad adeguarci in caso di cambiamenti imposti dall'alto". Anche Gianni Infantino, numero 1 della Fifa, lascia le porte aperte: "Non possiamo escludere nulla ma non dobbiamo lasciarci prendere dal panico. Personalmente non sono preoccupato, ma dobbiamo guardare seriamente agli sviluppi, senza però avere reazioni eccessive. Speriamo di non andare incontro a una sospensione degli eventi su scala globale", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sports Uk.