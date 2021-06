Calciomercato Fiorentina, da Milik a Simy... caccia al vice Vlahovic

FIRENZE - La strada tracciata dalla Fiorentina, e chiaramente da Rino Gattuso, è chiara: tutto su Dusan Vlahovic. Il giovane bomber serbo (20 reti nell'ultimo campionato), per cui le sirene di mezza Europa continuano a suonare, resterà il perno dell'attacco viola almeno per un'altra stagione. Ma nonostante questa certezza, resta il bisogno di inserire in rosa un'alternativa al numero 9 viola. E l'identikit è chiaro: un attaccante pronto, ma che non scalpiti per rubargli il posto visto che le gerarchie sono stabilite.