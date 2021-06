Roma, dai rigori ai viaggi: i segreti di Koopmeiners

ROMA - Non succede molto spesso di vedere due fratelli salire insieme sulla stessa auto e dirigersi nello stesso centro sportivo per sostenere l’allenamento per lo stesso club. Ed entrambi tra l’altro sono anche capitani. Uno si chiama Teun, l’altro invece Peer. Sono i fratelli Koopmeiners, entrambi giocatori e capitani dell’AZ Alkmaar. Solo che il fratello maggiore, 23 anni, è il capitano della squadra maggiore, mentre invece il più piccolo (ha due anni in meno) ha la fascia della seconda squadra. Due ragazzi molto normali, che vivono lontani dai riflettori nonostante la loro fama, sia nella città di centomila abitanti, sia nell’Olanda che ormai li convoca stabilmente in nazionale. Teun è ormai al centro dell'attenzione per il suo talento e per quella qualità che ha attratto i grandi club europei, in primis la Roma che ha già presentato un’offerta per lui e che è disposta anche a qualche sforzo economico per assicurarselo.