La Roma ha scelto: sarà Rui Patricio il nuovo portiere

E' stato decisivo il parere di José Mourinho, che ha convinto Tiago Pinto a puntare sull'esperienza del connazionale per dare sicurezza alla difesa. Anche non è più giovanissimo (ha 33 anni) Rui Patricio sta dimostrando l'affidabilità che serve a un ruolo tradizionalmente complesso per gli specialisti di Trigoria.

L'accordo con il Wolverhampton, che già sta cercando il sostituto grazie ai buoni uffici del potente Jorge Mendes, è in dirittura d'arrivo: l'affare si potrebbe chiudere a 6 milioni più bonus. Rui Patricio firmerà probabilmente un contratto di tre anni.