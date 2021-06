Mercato Lazio: Brandt si complica, Felipe Anderson si avvicina

Il prezzo salato, le pretese del Borussia ed ora quelle di Marco Rose, da giovedì tecnico del Dortmund. Prendere Julian Brandt non sarà facile, non dipende soltanto dalla cessione di Correa, in orbita Paris Saint-Germain. I tedeschi sembrano intenzionati a non concedere il prestito con obbligo di riscatto solo in caso di Champions, offerta che la Lazio avrebbe presentato tramite intermediari. Il Borussia valuta Brandt 25-30 milioni, pur accettando una proposta da 25 vorrebbe che il riscatto fosse certo a fine anno, senza vincoli. Di ieri la notizia che Marco Rose, ex tecnico del Salisburgo che eliminò la Lazio dall’Europa League nell’aprile 2018, ha messo il veto alla cessione del tedesco. La strada è in salita, serviranno soldi freschi e un’opera pressante per convincere il Borussia a mollare la presa. Molto, in questi casi, dipende dai giocatori. Brandt non è stato una prima scelta nell’ultima stagione, ha sofferto, ha giocato poco da titolare, ha pensato di cambiare aria. Con Favre è rimasto spesso a guardare, l’arrivo di Rose potrebbe cambiare le prospettive (...)