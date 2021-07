Calciomercato Milan, idea Sabitzer a centrocampo

MILANO - Il mercato è cominciato ufficialmente da due giorni, ma la sensazione è che quello del Milan spiccherà il volo definitivo nella seconda metà di luglio. Soprattutto per quanto riguarda un centrocampo che, dopo l'addio di Hakan Calhanoglu volato all'Inter, ha bisogno di un sostituto all'altezza. Ed è per questo che i rossoneri stanno studiando diverse soluzioni per il 4-2-3-1 di mister Pioli , per cui ora è spuntato un nome importante: quello di Marcel Sabitzer , centrocampista (e trequartista) di Lipsia e nazionale austriaca.

Sabitzer in scadenza vale 20 milioni

Il contratto del 27 enne con i tedeschi, che era già seguito dai tempi in cui Ralf Rangnick era ad un passo dal Milan, scadrà a giugno 2022 e l'intenzione di Sabitzer, al momento, è quella di non rinnovare. Una scelta che giocoforza spingerà il Lipsia ad abbassare le pretese economiche dalla prima valutazione da quasi 50 milioni di euro. L'austriaco, per cui sono tante le squadre interessate, può partire per una cifra vicina ai 20 milioni. Restano sempre in lista Hakim Ziyech (difficile strapparlo al Chelsea) e Dani Ceballos, che i rossoneri stanno provando ad inserire nei discorsi con il Real Madrid per il riscatto di Brahim Diaz.